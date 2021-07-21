Вашингтон, , 06:39 — REGNUM Американские власти попросили Украину воздержаться от критики в отношении газопровода «Северный поток — 2» во время напряжённых переговоров администрации США с властями Германии по поводу будущей сделки. Об этом 21 июля сообщило издание Politico со ссылкой на осведомлённые источники.

Они утверждают, в Вашингтоне прямо, но тихо указали Киеву на недопустимость публичных выступлений, которые могут нанести вред американо-украинским отношениям. «Официальные лица также призвали украинцев не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии», — говорится в статье.

Издание сообщило также, что сообщения о подобных «просьбах» к Украине опроверг другой высокопоставленный чиновник американской администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США и Германии, несмотря на острое противостояние, пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода «Северный поток — 2». Об условиях этой сделки они намерены объявить 21 июля.

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