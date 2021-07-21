Токио, 21 июля, 2021, 06:20 — ИА Регнум. В допинг-пробе австралийского всадника Джейми Кермонда обнаружили кокаин, сообщает пресс-служба Федерации конного спорта Австралии.

(сс) Philippedelavie Проверка на допинг

Сообщается, что тест на допинг у спортсмена взяли 26 июня. По результатам исследования допинг-пробы был обнаружен кокаин, в связи с чем всадника отстранили от участия в летних Олимпийских играх в Токио. При этом Кермонд еще имеет право направить запрос на изучение допинг-пробы Б.

Отмечается, что Кермонд должен был впервые принять участие в Олимпийских играх. Ранее 36-летний спортсмен выступал на чемпионатах мира по конному спорту, а также дважды завоевал титул чемпиона Австралии.