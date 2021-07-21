Вашингтон, 21 июля, 2021, 06:11 — ИА Регнум. Дымка над американским городом Нью-Йорк образовалась из-за лесных пожаров, которые охватили противоположное побережье США, 20 июля передал телеканал ABC со ссылкой на Национальную метеорологическую службу страны (NWS).

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Йорк

Речь идет о стихии, которая бушует в лесах трех западных штатов — Орегон, Вашингтон и Калифорния. В NWS отметили, что более сухая воздушная масса, которая должна прийти из Канады, начнет выталкивать часть этого дыма на юг США.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля международный аэропорт в американского города Денвер (штат Колорадо) отложил более 300 авиарейсов из-за дыма, возникшего в результате лесных пожаров на западе страны.