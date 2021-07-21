Вашингтон, 21 июля, 2021, 05:56 — ИА Регнум. Договорённость США и Германии о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», о которой планируют объявить 21 июля, станет катастрофой для Соединённых Штатов и поражением президента страны Джо Байдена, написал американский сенатор-республиканец Тед Круз на своём сайте.

Тед Круз

По его мнению, победителем в этой сделке окажется президент России Владимир Путин.

«Если сообщения и детали сделки верны, это станет геополитической победой Путина на поколение вперед и катастрофой для США и наших союзников», — написал Круз.

Сенатор добавил, что Джо Байден «нарушает законы США и полностью сдался Путину».

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что в Вашингтоне прибегают к политическому давлению на участников строительства «Северного потока — 2», что является проявлением нечестной конкуренции.