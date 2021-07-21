Порт-о-Пренс, 21 июля, 2021, 05:42 — ИА Регнум. Гражданам Гаити следует поверить в возможность перемен к лучшему, несмотря на сложную ситуацию в стране, заявил глава гаитянского правительства Ариэль Анри на своей странице в Twitter.

На Гаити

«Перед лицом множества проблем некоторые из нас могут испытать пессимизм, но в каждом гаитянине есть тяга к величию и патриотизму, который порождает надежду на национальный переворот и неумолимые перемены», — заявил он.

Анри добавил, что есть возможность вернуть Гаити на путь социального и экономического развития, а также решить проблему безопасности жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гаити прошла церемония инаугурации членов нового правительства республики. Новый премьер-министр страны Ариэль Анри пообещал восстановить доверие граждан, а также навести порядок в республике и обеспечить безопасность жителей. Также он пообещал продолжить диалог с оппозиционными политическими силами Гаити.