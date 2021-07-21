Москва, 21 июля, 2021, 05:35 — ИА Регнум. Только 28% граждан России одобряют идею общей обязательной вакцинации от COVID-19 и 55% являются её противниками, сообщили 21 июля исследователи портала Superjob, специализирующегося на поиске работы.

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации от COVID-19 в торговом центре Санкт-Петербурга

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Эксперты отметили, что, несмотря на некоторый рост доверия к идее обязательной вакцинации — доля одобряющих граждан постепенно росла с 19% в мае, — она по-прежнему низка.

Чаще других идею обязательной вакцинации одобряли жители России с ежемесячным доходом от 80 тыс. рублей — 39% респондентов. Противниками в 60% случаев выступили граждане, чей ежемесячный доход составляет от 30 тыс. до 49,9 тыс. рублей.

Опрос проводился с 14 по 19 июля среди 1,6 тыс. жителей России во всех федеральных округах. В исследовании принимали участие экономически активные люди старше 18 лет.