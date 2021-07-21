Берлин, 21 июля, 2021, 04:52 — ИА Регнум. Датские исследователи из Копенгагенского университета и их немецкие коллеги из Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка установили, что полынь однолетняя содержит вещество артемизинин, которое способно подавлять коронавирус SARS-CoV-2. Об этом говорится в опубликованных ими результатах исследования в журнале Scientific Reports.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

Учёные в лабораторных условиях смоделировали распространение SARS-CoV-2 на нескольких видах живых клеток, в частности используя клеточную линию рака легких A549-hACE2 с ферментом ACE2. Именно его использует коронавирус для проникновения в клетки человека.

Результаты показали, что применяемые соединения артемизинина весьма успешно подавляют вирус во всех клеточных линиях, включая клетки легких, а наибольшую эффективность показал артесунат — производное от артемизинина.

«В нашем исследовании мы подтверждаем эффективность лечения на основе артемизинина двух европейских штаммов SARS-CoV-2 из Германии и Дании, которые более тесно связаны с большинством штаммов SARS-CoV-2, циркулирующих во всём мире, чем первоначальный уханьский штамм», — сообщили учёные по результатам работы.

Читайте также: Антитела к коронавирусу сохраняются в течение 12 месяцев — исследование

В ближайшее время исследователи намерены провести клинические испытания производных артемизинина, чтобы точнее оценить пользу потенциальных терапевтических средств на их основе против коронавирусной инфекции.