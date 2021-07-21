Вашингтон, , 04:35 — REGNUM Администрация Соединенных Штатов использует политические инструменты, чтобы надавить на выгодополучателей от строительства газопровода «Северный поток — 2», сказал 20 июля посол России в США Анатолий Антонов.

Укладка труб газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«При всем уважении к американским друзьям, этой администрации, мне бы хотелось сказать, что это нечестная конкуренция на международных рынках. Мы не хотим видеть такие методы», — сказал он в интервью RT America.

Антонов выразил надежду на то, что «американские друзья» России поймут, что «Северный поток — 2» является только экономическим проектом и ничем больше.

Читайте также: Reuters узнало о компромиссе США и Германии по «Северному потоку — 2»

Ранее высокопоставленные источники в США сообщили, что американские и немецкие власти вскоре планируют объявить о разрешении разногласий по поводу запуска газопровода «Северный поток — 2».

Читайте ранее в этом сюжете: США склоняют Германию к санкциям на тему «Северного потока – 2»