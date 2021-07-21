Вашингтон, 21 июля, 2021, 03:55 — ИА Регнум. Перехваты российской авиацией самолетов и кораблей США и НАТО являются безопасными и высокопрофессиональными, заявил командующий американскими ВМС в Европе и Африке адмирал Роберт Берк в ходе онлайн-семинара

Минобороны РФ Истребитель Су-30

«В общем и целом эти взаимодействия являются безопасными и профессиональными, несмотря на то, что нацелены на устрашение», — заявил он.

При этом Берк не исключил, что подобные случаи всё равно могут привести к инцидентам. По его словам, существуют тактические риски, так как корабли и самолеты США могут принять перехват за провокацию или попытку атаки и начать обстрел. Также адмирал заявил, что Россия представляет такую же угрозу для США, как и СССР в годы Холодной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля Минобороны России представило видеозапись перехвата российским истребителем американского самолета-разведчика EP-3E «Арес». Уточнялось, что самолет ВВС США нарушил российскую воздушную границу, в связи с этим в воздух подняли истребитель.