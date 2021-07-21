Москва, 21 июля, 2021, 03:45 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил многомиллионный иск от Минобороны России к производителю самолётов-амфибий Бе-200 — ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева». Иск пока не принят к производству и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны

Претензии министерства поступили в суд 19 июля 2021 года. Сумма исковых требований — 59 242 573,37 рубля. Детали не сообщаются.

Между тем ранее министерство уже проиграло авиазаводу спор почти на 460 млн рублей. Сумма фигурировала как проценты за пользование чужими денежными средствами по государственному контракту от 2017 года. До этого решением другого суда с завода взыскали сумму неотработанного аванса в размере 6 726 480 000 рублей. Сам контракт был расторгнут.