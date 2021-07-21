Москва, 21 июля, 2021, 03:37 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате наезда грузового автомобиля в Новой Москве, 20 июля сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошел на 73-м километре Варшавского шоссе в районе деревни Кресты. В момент ДТП мужчина и женщина двигались по проезжей части.

В сообщении отмечается, что они могли находиться в состоянии опьянения. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля легковой автомобиль сбил девятилетнюю девочку на пешеходном переходе в Чебоксарах. Ребенок был доставлен в больницу.