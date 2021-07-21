Москва, 21 июля, 2021, 03:26 — ИА Регнум. В Девятом арбитражном апелляционном суде 6 сентября 2021 года будет рассмотрена апелляционная жалоба владельцев ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» Рашида и Светланы Мурсекаевых, которые пытаются обжаловать признание их банкротами как физлиц. В банкротном деле ранее перешли к реализации имущества должников, передаёт ИА REGNUM.

Tatar-inform.ru Офис «ВИМ-авиа»

Банкротами чету Мурсекаевых признали в мае 2021 года. Арбитраж Москвы признал за ними долги в общем размере почти 50 млн рублей. Денежные средства были взысканы в ходе оспаривания сделок ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА». Но сумма в реестре может вырасти уже в ближайшее время, так как «Абсолют банк» в июне 2021 года обратился с претензиями на более чем 800 млн рублей.

Финансовый управляющий супругов — участник САУ «СРО «ДЕЛО» Кирилл Ноготков.

Напомним, сама авиакомпания была обанкрочена в 2018 году. На сегодня ООО прописано в Татарии. Светлане Мурсекаевой в фирме, учрежденной в 2002 году, принадлежит 99%, а её мужу — 1%. Он также занимал пост президента, но на сегодня проходит фигурантом уголовного дела и заочно арестован судом. Мурсекаев числится в международном розыске.

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