Дамаск, 21 июля, 2021, 03:15 — ИА Регнум. По меньшей мере 11 мирных жителей получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков в сирийской провинции Хама на юго-западе республики. Об этом 20 июля сообщил журналистам замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Огонь велся из идлибской зоны деэскалации 19 июля. Всего было выпущено 24 снаряда. Боевики обстреляли населенные пункты Джурин, Ахсам, Наур-Шатха и Эль-Барки.

Кроме того, 19 июля обстрелу подверглись гуманитарный коридор и пункт пропуска Абу-Зейдин в районе города Эль-Баб в сирийской провинции Алеппо. Атаку совершили представители группировок, подконтрольных Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.