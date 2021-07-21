Ростов-на-Дону, 21 июля, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Арбитраж Ростовской области признал обоснованными претензии к ООО «Ростовский завод электрощитового оборудования «Трейдэлектропром» и ввёл в отношении него первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до 15 ноября 2021 года. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Временным управляющим завода назначен Сергей Ирхин — участник саморегулируемой организации «союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс». Ему назначено вознаграждение в размере 30 тыс. рублей в месяц.

Претензии компании «Техпроектстрой» в размере 2 858 895,32 рубля были включены в третью очередь реестра кредиторов.

Напомним, дело слушалось с апреля 2021 года.