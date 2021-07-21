Вашингтон, , 02:35 — REGNUM Соединенные Штаты нанесли авиаудары в Сомали по позициям террористов из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщила официальный представитель Пентагона Синтия Кинг в официальном заявлении ведомства.

Сомали Иван Шилов © ИА REGNUM

«При взаимодействии с федеральным правительством Сомали командование силами США в Африке нанесло авиаудар против террористов в районе Галькайо, Сомали», — заявила она.

Кинг добавила, что США координировали действия сомалийских войск в операции против террористов. Отмечается, что это первый случай нанесения ударов по Сомали со вступления Джо Байдена в должность президента США. При этом ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп отдавал указания Пентагону по выводу военного контингента из Сомали.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля в сомалийской столице Могадишо прогремел мощный взрыв в одном из кафе. Отмечалось, что в заведении находилось множество людей, которые, возможно, пострадали в результате теракта.