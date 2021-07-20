Вашингтон, 21 июля, 2021, 02:18 — ИА Регнум. Свои поздравления в связи с успешным полетом в космос корабля New Shepard выразил американской компании Blue Origin основатель корпорации SpaceX Илон Маск. Об этом бизнесмен написал 20 июля в соцсети Twitter в комментарии под сообщением о приземлении аппарата.

Heisenberg Media Илон Маск

Владельцем Blue Origin является богатейший человек в мире Джефф Безос, который также вошел в состав экипажа, совершившего полет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля космический корабль New Shepard совершил суборбитальный полет, длившийся чуть более десяти минут. Аппарат преодолел высоту 100 км.