Магас, 21 июля, 2021, 02:10 — ИА Регнум. Семья из пяти человек пострадала от отравления угарным газом в Магасе, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ингушении.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасность!

«В Магасе по ул. С. Чахкиева произошло отравление угарным газом. Пострадали 5 человек, в том числе двое детей», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что жертв в результате отравления нет. Всех пострадавших доставили в клиническую больницу и республиканскую детскую больницу. Врачи оценивают состояние отравившихся как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля произошел пожар в городе Елец Липецкой области. В результате возгорания погибли двое детей. Отмечалось, что дети погибли в результате отравления угарным газом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.