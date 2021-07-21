Мехико, , 01:34 — REGNUM Закон о легализации абортов без медицинских показаний на ранних сроках беременности одобрил конгресс мексиканского штата Веракрус. Об этом 20 июля законодательный орган сообщил на своей странице в Twitter.

Беременость Иван Шилов © ИА REGNUM

За указанное решение проголосовали 25 членов регионального парламента. Еще 13 законодателей высказались против, а один — воздержался. Веракрус стал четверым штатом Мексики, где с 2007 года провели легализацию абортов на ранних сроках.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая власти американского штата Техас запретили аборты, проводящиеся после обнаружения сердцебиения эмбриона.

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