Мехико, 21 июля, 2021, 01:34 — ИА Регнум. Закон о легализации абортов без медицинских показаний на ранних сроках беременности одобрил конгресс мексиканского штата Веракрус. Об этом 20 июля законодательный орган сообщил на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Беременость

За указанное решение проголосовали 25 членов регионального парламента. Еще 13 законодателей высказались против, а один — воздержался. Веракрус стал четверым штатом Мексики, где с 2007 года провели легализацию абортов на ранних сроках.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая власти американского штата Техас запретили аборты, проводящиеся после обнаружения сердцебиения эмбриона.