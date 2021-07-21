Минск, , 01:30 — REGNUM Уничижительной критики удостоил Александр Лукашенко главу МИД Белоруссии Владимира Макея в ходе состоявшегося 20 июля совещания по приоритетам внешней политики. По словам руководителя постсоветской республики, накануне президентской кампании 2020 года министр «засыпал» его предложениями по контактам с США, а также Прибалтикой и неназванными странами Европы.

Читайте об успехах в сюжете: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии

«И ничего из того, что вы мне подсовывали, не сработало. Так что это было, дезинформация? Где сейчас ваши наработки, контакты, мероприятия по продвижению и укреплению имиджа, работа с аналитическими институтами? Может, вас просто использовали, как у нас в спецслужбах говорят, вслепую, а вы этого даже не поняли?» — сказал Лукашенко, обращаясь к главе своей дипломатии.

Лукашенко также припомнил, как 24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Эдгар Ринкевич сорвали государственный флаг Белоруссии и вывесили бело-красно-белый флаг белорусских националистов и коллаборационистов. При этом он дал дельный совет: «Но, в конце концов, если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично, с угрозой, может, для своей собственной жизни набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря. А у нас тишина. И в МИД тишина, чтобы вы знали (для журналистов говорю), пока президент не топнул ногой».

Читайте подробности: Лукашенко: Мэр Риги и глава МИД Латвии — «мерзавцы, оба влезли в дерьмо»

«Точно так и по Литве, и по другим странам. Так разве президент должен вам указания давать, а не вы вносить ему нужные предложения на злобу дня и соответствующие тому, что в отношении Белоруссии делают наши соседи и прочие?», — продолжил Лукашенко.

Он подверг МИД критике за неспособность, кроме единичных случаев, демонстрировать качество аналитической работы и «бить в набат, если возникнут угрозы». Вместо этого, сказано в сообщении президентской пресс-службы, в ряде загранучреждений наблюдается апатия и безразличие персонала, а порой встречаются и примеры морального разложения.

«Надо влиять, насколько это возможно и невозможно в нынешних условиях, на настроения хотя бы элит, хотя бы руководства стран пребывания», — добавил Лукашенко, описывая функции сотрудников МИД Белоруссии.

Ранее на эту тему: WikiLeaks: В 2009 году Белоруссия и США заключили тайное соглашение о нормализации отношений