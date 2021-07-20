Минск, 21 июля, 2021, 01:27 — ИА Регнум. Представители официального Минска в беднейших странах мира проявляют к Александру Лукашенко гораздо большую лояльность и, в отличие от сотрудников МИД Белоруссии в Европе, «заняты настоящим делом, показывают результат, а не бегают по митингам и не постятся в деструктивных социальных сетях». Об этом руководитель постсоветской республики заявил 20 июля на совещании по приоритетам внешней политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Говорю вам по-мужски: с предателями церемониться не будем, сделайте для себя выводы, кто еще, заблудившись, ходит по «лесу». Все, кто не оправдал высокое звание дипломата, лишены соответствующих рангов. Так будет и впредь. Жестко, но справедливо», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

По словам Лукашенко, не все являющиеся его «лицом» сотрудники МИД Белоруссии проявляют лучшие качества, а некоторые и вовсе морально разложились. Лукашенко поручил главам правительства и президентской администрации Роману Головченко и Игорю Сергеенко, а также министру иностранных дел Владимиру Макею «предметно проанализировать» кадры белоруской дипломатии.

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«У меня тогда возникает вопрос: так неужели решили отсидеться некоторые, подождать, пока утихнет буря? Очевидно одно: так дело дальше не пойдет. Или вы с народом, страной, президентом, лицом которого вы являетесь там и который вас туда направляет. Или такие кадры стране не нужны. Уж извините за откровенность, — сообщил он сотрудникам МИД. — Придут другие люди, для которых слова «отечество» и «независимость» не пустой звук. Знаю, что многие дипломаты, мягко говоря, поплыли, поддались нагнетаемой в Telegram-каналах и зарубежных СМИ истерии. Кстати, таких шараханий, как в органах дипломатической службы, не было ни в одном другом ведомстве».

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Лукашенко сообщил, что некоторые руководители загранучреждений перешли на сторону «мятежников», пустили дела в своих коллективах на самотек. Он назвал конкретные фамилии, отметив: «Такие примеры вам хорошо известны. Бывшие послы в Аргентине (Астапенко), Испании (Пустовой), Словакии (Лещеня), Латвии (Маркович), бывшие руководители загранучреждений в Швейцарии (Мацукевич), Дубае (Бондарев). Я уже не говорю про Латушко, который из 21 года своего дипломатического стажа 17 лет провел за границей. Напомню, что МИД до последнего тянул его на новую работу за рубежом. Интересно, на кого бы он там работал, если бы оказался?». «Много наших дипломатов предпочли не высовываться, переждать «непогоду» в тиши уютных кабинетов. Предупреждаю вас: не получится», — предупредил Лукашенко.

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