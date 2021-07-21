Москва, , 01:21 — REGNUM Заявления Польши об удержании Россией обломков бывшего польского президента Леха Качиньского являются безосновательными, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своем канале в Telegram.

Мария Захарова МИД России

«Утверждение о бессрочном удержании российской стороной обломков самолета не имеет под собой оснований», — заявила она.

Захарова отметила, что Польша пытается указывать на положения международного права, которое якобы не разрешает России хранить вещдоки на собственной территории. Она указала, что российская сторона неоднократно уведомляла Варшаву о процедуре возвращения вещественных доказательств. Дипломат добавила, что обломки самолетов могут передаваться лишь после окончания следственных мероприятий, которые до сих пор продолжаются.

Захарова подчеркнула, что Генпрокуратура России запрашивала у Польши правовую помощь по получению копий стенограмм и фонограмм записи телефонного разговора Качиньского с братом, произошедшего незадолго до крушения самолета в 2010 году. По ее словам, Варшава до сих пор оставила без ответа запрос российского ведомства.