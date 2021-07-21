Минск, , 01:18 — REGNUM В ходе состоявшегося 20 июля совещания по приоритетам внешней политики Белоруссии Александр Лукашенко распорядился изменить формат белорусских диппредставительств: теперь посол будет сожительствовать со своим помощником в двухкомнатной квартире. При этом руководитель постсоветской республики подверг критике МИД за моральное разложение, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко © ИА REGNUM

Председатель белорусского правительства Роман Головченко и глава президентской администрации генерал госбезопасности Игорь Сергеенко получили от Лукашенко прямой приказ «серьезнейшим образом посмотреть на наши диппредставительства в Европе». Обращаясь к ним, несменяемый руководитель Белоруссии сказал: «Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству».

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«Если там надо один посол и помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. Пойдет (развитие сотрудничества. — Прим.) — добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявлял подобные инициативы — пересадить чиновников с иномарок на автомобили белорусской сборки, с автомобилей — на велосипеды и так далее. Пользователи социальных сетей из Белоруссии склоняются к мнению, что и на этот раз бессменно правящий с 1994 года Лукашенко так же сдержит своё слово.