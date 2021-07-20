Пекин, 21 июля, 2021, 01:17 — ИА Регнум. Разрушение плотины на водохранилище Гоцзяцзю в городе Чжэнчжоу (провинции Хэнань) в центральной части Китая произошло из-за наступления наводнения, вызванного проливными дождями. Об этом 21 июля передает телеканал CGTN.

(сс) George Hodan Ливень

Кроме того, по информации журналистов, из затопленного городского метро были эвакуированы заблокированные пассажиры. В связи с ударом стихии власти города и провинции повысили уровень реагирования на чрезвычайные ситуации до первого уровня, а министерство чрезвычайных ситуаций КНР — с третьего до второго.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля не менее 12 человек погибли в результате затопления станции метро в Чжэнчжоу.