Минск, , 01:14 — REGNUM Официальный Минск не желает сдерживать вооружённых исламистов, желающих отомстить Литве за группу обиженных нелегальных мигрантов. Об этом 20 июля в Минске на совещании с силовиками и дипломатами заявил Александр Лукашенко.

Он сравнил условия содержания в ЕС беженцев с концентрационными лагерями и изложил свою версию недавнего инцидента на белорусско-литовской границе. Тогда группу из 26 человек принудительно выдворили обратно в Белоруссию из Литвы.

«Отобрали у них документы, порвали у них на глазах паспорта и растоптали, — поведал Лукашенко. — Вооруженные. Вывели их на белорусско-литовскую границу, поставили впереди, как фашисты (помните, в наступление брали мирных жителей и посылали впереди себя). Вот точно так они выстроили эти 26 человек и погнали через границу, открыв стрельбу поверх голов. Избили, сейчас некоторые в больнице находятся».Лукашенко обратил внимание на выдворенную в числе прочих беременную женщину, которая «бежала от войны, которую они развязали на Ближнем Востоке, начиная от Алжира и сегодня заканчивая Сирией». Он сообщил белорусским чиновникам и силовикам о продолжении истории: «Как только на Ближнем Востоке, в Ираке и других странах, даже Турции, увидели эти кадры (про инцидент с группой пострадавших мигрантов. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии), уже КГБ и МВД по моему поручению работают, чтобы не допустить сюда людей с оружием, они рвутся сюда с оружием. «Зачем обидели беременную женщину?» — один вопрос у них. И вы знаете, это радикальные мусульмане».«И они что, рассчитывают, что я буду держать здесь на границе вооруженных этих иракцев, курдов и других? Не думайте, я их тут держать не буду. Я вас предупреждаю честно и откровенно. Поэтому, прежде чем совершать какие-то шаги, думайте, кто вам противостоит», — сказал Лукашенко, обращаясь, вероятно, к участникам совещания.

Читайте новости сюжета: Миграция, гражданство, паспортизация

«Они уничтожили Муаммара Каддафи, Саддама Хусейна. Я был в этих странах. Это были нормально развивающиеся, богатые государства. Своеобразные, как и все другие государства. Разбили Ближний Восток, война до сих пор идет в Ливии и Сирии. Уничтожили Ирак — богатейшую страну. Во имя чего? Демократию принесли под крылом истребителей? Никакой демократии. Распотрошили Афганистан и вывели войска. Что там происходит — знаете. И люди бегут от войны, спасая своих детишек, чтобы где-то получить кусок хлеба и накормить их. Вы же их туда позвали, что же вы, как нацисты, сейчас их выталкиваете оттуда?», — добавил руководитель постсоветской республики.

Он уверен, что в Евросоюз «пойдут люди вооруженные, чтобы защитить вот таких вот обиженных людей». При этом Лукашенко отметил: «Если такой человек, прошедший через войну, туда попадет с оружием, не факт, что он будет защищать только беременных женщин, хлынувших с Ближнего Востока и Афганистана. Вы знаете, что там будет твориться. Мы это видим на примере западных государств, и видим, как они на это реагируют».

«Вот их лицо — мерзкое, фашистское, нацистское лицо. Они всегда были такими, посмотрите историю. Даже не каждое столетие, а каждые полвека они подкидывали проблемы — то одну войну, то другую. Неужели мне вас надо убеждать в том, что белорусы — люди святые. Они никогда не навязывали проблем своим соседям и даже не соседям. Мы, если и воевали, то только за свое, когда к нам приходили с мечом», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Читайте также: «Святой народ», «не наши войны» и другие кощунства испуганного Лукашенко