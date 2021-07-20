Порт-о-Пренс, 21 июля, 2021, 00:59 — ИА Регнум. Еще трое подозреваемых в причастности к убийству гаитянского президента Жовенеля Моиза задержали правоохранительные органы республики, заявил руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль 20 июля в ходе брифинга.

(сс) Alex Proimos Полиция Гаити

По его словам, среди них двое полицейских. Таким образом, общее число задержанных в рамках этого дела увеличилось до 26. Шарль также отметил, что еще семеро сотрудников полиции пока не задержаны, но «помещены в изоляцию».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в Гаити задержали 23 человек, причастных к убийству Жовенеля Моиза. В их числе были 18 наемников из Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения. 16 июля глава полиции Колумбии Хорхе Луис Варгас заявил, что убийство президента Гаити заказал бывший чиновник, работавший в гаитянском минюсте.