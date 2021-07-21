Вашингтон, , 00:47 — REGNUM Президент США Джо Байден продляет на год так называемый режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с угрозами для национальной безопасности, которые могут исходить из Ливана. Об этом говорится в распространённом 20 июля сообщении пресс-службы Белого дома.

«Некоторые текущие действия, такие как продолжающаяся передача Ираном вооружений (движению) «Хезболлах», <…> подрывают суверенитет Ливана, вносят вклад в экономическую и политическую нестабильность в регионе и продолжают представлять чрезвычайную <…> угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — говорится в заявлении.

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Кроме того, Байден продляет действие некоторых положений указа, который допускает введение санкций против лиц, «подрывающих демократические институты» Ливана. Речь, в частности, идёт о попытках «восстановить контроль над ситуацией со стороны Сирии», якобы предпринимаемых некоторыми лицами в регионе.

Напомним, режим ЧС в отношении ситуации в Ливане введён в 2007 году в связи с «необычной и экстраординарной угрозой для национальной безопасности и зарубежной политики Соединенных Штатов». В 2020 году его вновь продлил бывший президент США Дональд Трамп.

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