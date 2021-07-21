Москва, 21 июля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. С 1 августа в Москве стартует новая обучающая программа проекта «Бизнес-уик-энд». Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Бизнес

Отраслевой акселератор станет завершающим этапом для тех, кто уже прошел преакселерацию и акселерацию проекта. Также к нему могут присоединиться молодые предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет, у которых уже есть свой бизнес, наработанная база клиентов и продажи. Задача мероприятия — научить действующих предпринимателей привлекать необходимые ресурсы и инвестиции для развития и масштабирования своих коммерческих проектов.

«Новая программа «Бизнес-уик-энда» — самая продолжительная за всю историю проекта: обучение продлится 22 недели. Ожидается, что отраслевой акселератор пройдут не менее 800 человек. Своими навыками и знаниями с участниками поделятся эксперты мирового уровня, включая предпринимателей с международным опытом, венчурных инвесторов и экспертов школ МВА», — сказала Сергунина.