Таллин, 20 июля, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Потребности Эстонии в кредитовании на 2021 год составляют более полутора миллиарда евро, что значительно лучше прогноза, сделанного в начале года. Об этом заявил 20 июля вице-канцлер министерства финансов страны Мяртен Росс.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Поскольку в прошлом году у нас был относительно большой портфель ликвидности, благодаря тому, что прошлогодний прогноз оказался хуже результата, мы можем сократить наш портфель ликвидности в этом году», — приводит его слова ИА «Красная весна».

Первоначальный прогноз министерства финансов Эстонии предполагал, что стране придётся заимствовать в текущем году около 2,5 миллиарда евро. Однако развитие экономики за минувшие полгода позволяет предположить, что обойтись вполне можно заняв «всего» 1,6 миллиарда, отметил вице-канцлер ведомства.

Напомним, с начала экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса в 2020 году, Эстония держится на плаву, благодаря ежегодным заимствованиям. На данный момент кредитная нагрузка страны составляет около 3,5 миллиарда евро.