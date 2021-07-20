Казань, 20 июля, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июля, казанский УНИКС на своем официальном портале объявил, что защитник Павел Сергеев покинул команду7

Coentor Казанский клуб УНИКС

Мы запомним Павла как опытного профессионала, отличного семьянина и отзывчивого человека. Мы благодарим Павла за самоотверженную игру и желаем успехов во всем», — сообщает клуб своем твиттере.

В прошедшем сезоне Сергеев провел 22 матча в Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 4,2 очка, 0,8 подбора и 1,0 передачи.