Челябинск, 20 июля, 2021, 23:45 — ИА Регнум. О задержании ранее судимой 49-летней жительницы Челябинска, подозреваемой в убийстве своего сожителя, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Якуб Шиканедер. Убийство в доме

Инцидент произошёл в Челябинске 18 июля в одной из квартир дома №6 на улице 50 лет ВЛКСМ. После сообщения об убийстве в этой квартире на место происшествия прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

На полу квартиры находился труп мужчины со следами ножевых ранений в области груди и живота, при этом в квартире находилась сожительница погибшего, чья одежда была в крови.

На место происшествия росгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу, нож был изъят, по факту случившегося расследуется уголовное дело.