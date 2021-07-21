Тегеран, 21 июля, 2021, 08:22 — ИА Регнум. 20 июля генеральный прокурор Ирана в южной провинции Хормозган объявил об аресте виновных в мученической смерти трех сотрудников правоохранительных органов при столкновении с наркоторговцами в Канудже 14 июля. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иранская полиция сообщила ранее в этом месяце, что в ходе вооруженных столкновений с наркоторговцами в округе Канудж на юго-востоке провинции Керман погибли трое полицейских.

Али Салехи, генеральный прокурор южной провинции Хормозган, заявил, что сразу после вооруженных столкновений, которые привели к мученической гибели трех сотрудников правоохранительных органов, полиция и судебные органы Кермана связались с властями провинции Хормозган, чтобы обратиться за помощью в аресте виновных лиц.

Прокурор Хормозгана ранее заявил, что правоохранительным органом удалось идентифицировать укрытие вооруженных наркоторговцев, после чего преступники были арестованы в ходе вооруженной операции.