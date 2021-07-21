Тегеран, 21 июля, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Добыча газа на иранском месторождении Южный Парс достигла 183 миллиардов кубометров в прошлом иранском году (закончился 20 марта 2021 года), показав 99-процентный рост по сравнению с показателем 2013 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 20 июля.

Месторождение Южный Парс/Северный Купол является крупнейшим газовым резервуаром в мире, расположенным на границе Катара и Ирана. Это один из основных источников энергии, содержащий, по оценкам, 51 триллион кубометров природного газа и 7,9 миллиарда кубометров конденсатов природного газа. Газовое месторождение занимает площадь в 9700 квадратных километров, из которых 3700 квадратных километров расположено в территориальных водах Ирана.

Исламская Республика Иран начала проекты разработки газового месторождения Южный Парс почти 20 лет назад. На текущий момент, благодаря инвестициям в размере 90 миллиардов долларов, Южный Парс обеспечивает более 70 процентов потребностей Ирана в газе.