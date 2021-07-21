Тегеран, , 08:32 — REGNUM 20 июля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что жестокие санкции США вызвали проблемы в отношениях Исламской Республики и Южной Кореи. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Рухани сделал эти замечания во время встречи, на которой получил верительные грамоты новоназначенного посла Южной Кореи в Иране Юн Кан Хена, призвав к решению проблем отношений обеих сторон.

Президент отметил, что, несмотря на обещания, данные Южной Кореей, между двумя государствами сохраняются банковские и финансовые проблемы. Он подчеркнул, что в области закупок медицинского оборудования и даже вакцин Иран по-прежнему сталкивается с трудностями при использовании своих средств в банках Сеула.

Рухани также решительно заявил, что Иран имеет право использовать свои средства в южнокорейских банках.