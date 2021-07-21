Тегеран, 21 июля, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Иранский фотограф Сасан Моайеди получил главный приз на Всемирном хоровом фестивале мира в Вене (Австрия), и его фотография была выбрана в качестве «Образа мира 2020 года». Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 июля.

Иранский фотограф посетил фестиваль с фотографией «История любви», а также коллекцией фотографий из жизни Салаха Сейдпура и его жены Сарве Амини.

Являясь одним из самых важных событий в мире, Всемирный хоровой фестиваль мира призван обеспечить платформу для молодого поколения, а также для увлеченных взрослых хоров разных стран, чтобы выступать, учиться, соревноваться, общаться и создавать межкультурное взаимопонимание.

Всемирный хоровой фестиваль мира активно поддерживается федеральными государственными органами Австрии, городским правительством Вены, Венским хором мальчиков, штаб-квартирой Организации Объединенных Наций в австрийской столице, предприятиями и рядом известных личностей.