Тегеран, 21 июля, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Визит министра Пакистана по контролю над наркотиками в Иран и встреча начальников полиции по борьбе с наркотиками приграничных провинций двух стран были включены в повестку дня для укрепления совместного сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 июля.

Министр Пакистана по контролю над наркотиками Акбар Дуррани и иранский сотрудник полиции по борьбе с наркотиками полковник Сарвари во время встречи в Исламабаде обсудили визит, двусторонние отношения и ситуацию, складывающуюся в Афганистане.

Стороны обсудили двусторонние отношения и стратегический подход к пресечению незаконного оборота наркотиков через границу Пакистана и Ирана.

Сотрудник полиции Ирана по борьбе с наркотиками высоко оценил усилия Пакистана по устранению угрозы наркотиков в обществе. Он отметил, что Иран готов расширять сотрудничество и оказывать поддержку всеми возможными способами для пресечения распространения наркотиков.

Сарвари подчеркнул, что, учитывая текущую политическую ситуацию в Афганистане, недобросовестные элементы, скорее всего, воспользуются ситуацией, особенно в районах близ границ Пакистана и Ирана.

Он также рассказал о запланированном визите министра Пакистана по контролю над наркотиками Иджаза Ахмад Шаха в Иран в ближайшие месяцы, а также о проведении совместной встречи начальников полиции приграничных провинций двух стран.