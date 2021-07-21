Тегеран, 21 июля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Принципиальная позиция Исламской Республики Иран по ядерной сделке 2015 года всегда готовилась на основе инструкций высокопоставленных лиц в Тегеране, заявил представитель иранского правительства 20 июля. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Рабиеи, представитель правительства Ирана, заявил на еженедельном брифинге, что действующая администрация в Тегеране продвинула вперед львиную долю переговоров в Вене (Австрия), при этом были достигнуты предварительные договоренности по вопросу отмены санкций Соединенными Штатами, однако комитет Высшего совета национальной безопасности Ирана обнаружил, что договоренности противоречат закону, одобренному парламентом в декабре 2020 года.

«Таким образом, венские переговоры были перенесены на то время, когда администрация избранного президента Эбрахима Раиси придет к власти, что произойдёт в течение следующих нескольких недель», — отметил он.

Переговоры по возобновлению ядерной сделки с Ираном 2015 года достигли своего последнего этапа, и теперь они отложены до провозглашения следующей администрации в Тегеране.

Администрация Трампа вышла из сделки, также известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), в мае 2018 года и ввела антииранские санкции, которые должны быть отменены в соответствии с соглашением, одобренным резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.