Вашингтон, 20 июля, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Компания HP исправила уязвимость в драйверах некоторых принтеров HP и Samsung исправила компания HP, существовавшая более 15 лет, передаёт 20 июля ИА «Красная весна».

Кибербезопасность

Уязвимость в драйвере ssport. sys, который поставляется с принтерами HP и Samsung с 2005 года, была обнаружена в феврале текущего года компанией SentinelLabs. Ей был присвоен уровень угрозы 8,8 из 10 по стандарту CVSS.

Драйвер предназначен для работы в операционной системе Windows. Он устанавливается и активируется автоматически вне зависимости от типа подключения принтера и загружается вместе с операционной системой. Уязвимость позволяла исполнить произвольный код с правами системы.

Исправленная версия драйвера была выпущена компанией HP 19 мая, теперь же информация об уязвимости была опубликована.