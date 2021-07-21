Тегеран, 21 июля, 2021, 09:12 — ИА Регнум. 20 июля министр экономики Хорватии и посол Ирана в Загребе провели переговоры о путях укрепления экономических связей между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Парвиз Эсмаили и Томислав Чорич обсудили текущую ситуацию с реализацией существующих торговых соглашений между Загребом и Тегераном. Обе стороны подчеркнули, что поддержка расширения торговых отношений и особенно связей между частными секторами обеих стран является устойчивым способом гарантировать национальные интересы Хорватии и Ирана.

Представители двух стран также выразили надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества в отраслях, представляющих взаимный интерес.

Республика Хорватия и Исламская Республика Иран подписали в последние годы два соглашения о сотрудничестве в целях дальнейшего углубления отношений между Загребом и Тегераном.

Хорватия с нынешним населением 4 081 651 человек расположена в Юго-Восточной Европе на побережье Адриатического моря.