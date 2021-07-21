Тегеран, 21 июля, 2021, 09:13 — ИА Регнум. 20 июля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил террористический акт в густонаселенном городе Садр в Ираке и заявил, что Исламская Республика готова сотрудничать с Ираком в борьбе с терроризмом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде в своем послании решительно осудил недавний террористический акт в иракском городе Садр. Он охарактеризовал террористический акт как продолжение отвратительных террористических сценариев в стране, которые подрывают общественную жизнь накануне праздника Курбан-Байрам.

Дипломат передал соболезнования нации и правительству Ирака в связи с трагедией и объявил о готовности Ирана сотрудничать с правительством соседней страны в борьбе с террористическими движениями.

По данным иракских СМИ, террорист-смертник убил по меньшей мере 35 человек и ранил десятки на переполненном рынке в иракской столице накануне праздника Курбан-Байрам.