Тегеран, 21 июля, 2021, 09:18 — ИА Регнум. 20 июля старший советник по внешней политике спикера парламента Ирана Хоссейна Амирабдоллахяна в своем послании выразил сочувствие Европе в связи с разрушительным наводнением. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Мы выражаем сочувствие в связи с трагической гибелью людей и разрушениями, вызванными мощными наводнениями в Германии, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах», — написал Амирабдоллахян в своем аккаунте в Twitter.

«Мы молимся о жертвах наводнения и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, а также успехов в спасательных операциях», — сообщил старший советник по внешней политике спикера парламента Ирана.

Мощные ливни и наводнения нанесли значительный ущерб северным районам Западной Европы. Число погибших продолжает расти, при этом ещё сотни людей числятся пропавшими без вести.