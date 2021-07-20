Стокгольм, 20 июля, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июля, чешские СМИ сообщили, что нападающие Томаш Зогорна и Гинек Зогорна, ранее защищавшие цвета хабаровского «Амура», продолжат карьеру в Швеции. Они заключили контракты с «Оскарсхамном».

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Гинек Зогорна присоединился к «Амуру» в 2019 году, его брат Томаш выступал за хабаровскую команду с 2015 года.

Гинек провел в КХЛ 109 матчей и набрал 59 (22+37) очков, Томаш отличился 164 (64+100) баллами в 313 играх.