Тегеран, 21 июля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. 19 июля в России был торжественно открыт иранский дом инноваций и технологий (HIT) в присутствии директора Центра международного взаимодействия науки и технологий при офисе вице-президента Ирана по науке и технологиям. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 июля.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали на церемонии открытия 4-го иранского инновационного дома выразил готовность содействовать развитию наукоемкой деятельности в целях расширения двусторонних связей.

Он указал на важность Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ключевым членом которого является Россия, и отметил, что более 40 стран отметили значимость региональной организации для иранских компаний.

Директор Центра международного взаимодействия Мехди Галех Ноей также заявил на этой встрече, что правительство Ирана поддержало наукоемкие предприятия, чтобы они могли производить оборудование и лекарства на международном уровне, отметив, что ценность 5600 иранских наукоемких предприятий в стоимостном выражении достигла уровня 11 миллиардов долларов.