Тегеран, , 09:30 — REGNUM 19 июля министр здравоохранения Ирана Саид Намаки опубликовал отдельные послания, в которых поздравил своих коллег из исламских стран с праздником Ид аль-Адха (Курбан-Байрам). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 июля.

Он отметил, что Ид аль-Адха является поводом для мусульманской уммы возобновить единство, дружбу и братство между собой. Иранский министр подчеркнул, что мусульмане по всему миру празднуют Курбан-Байрам в текущем году, при этом уже более года большинство мусульманских стран все еще борются с COVID-19.

Намаки призвал исламские нации проявлять единство, чтобы противостоять этой пандемии совместными усилиями. Он выразил надежду, что сплоченность стран мира принесёт плоды и поможет улучшить уровень жизни в исламских государствах.