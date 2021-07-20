Киев, 20 июля 2021, 23:21 — REGNUM О «коме», в которой «находится «нормандский формат», заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Politique Internationale.
Украинский президент заявил также, что все проблемы — от России, которая якобы «блокирует любое продвижение вперёд». По его словам, Москва нарушает режим прекращения огня, укрепляя «своё присутствие» в Донбассе и не намереваясь заканчивать войну.
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Напомним, ранее Зеленский неоднократно предлагал ввести в «нормандский формат» США, чтобы они «защитили Украину от России».
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