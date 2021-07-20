Ростов-на-Дону, 20 июля, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Первый сити-менеджер Ростова-на-Дону Сергей Горбань нашёл работу. Он трудоустроен в компании «Группа Агроком».

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

По информации, которой владеет портал 1rnd.ru, Горбань теперь является советником председателя совета директоров компании Ивана Саввиди. Слухи о назначении бывшего вице-губернатора Ростовской области подтвердил генеральный директор «Группы Агроком» Сергей Сапотницкий.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону первым сити-менеджером был назначен Сергей Горбань в 2014 году. Спустя два года городскую администрацию возглавил Виталий Кушнарёв, досрочно ушедший в отставку. В настоящее время сити-менеджером областного центра является Алексей Логвиненко.