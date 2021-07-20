Горловка, ДНР, 20 июля, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Район посёлка Зайцево на севере Горловки (ДНР) подвергся обстрелу со стороны ВСУ вечером 20 июля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Стрельбу в направлении Зайцево украинские боевики начали в 16:52 мск, применяя миномёты калибра 120 мм. По району посёлка ВСУ выпустили девять мин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли район населённого пункта Безыменное в ДНР из миномётов калибра 120 мм.