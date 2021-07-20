Монреаль, Канада, 20 июля, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июля, журналист Давид Паньотта в своем твиттере сообщил, что «Монреаль» собирается усилить линию нападения перед новым сезоном НХЛ.

Nhl.com Айлендерс и Баффало

По данным источника, «Канадиенс» заинтересованы в услугах форварда «Нью-Йорк Айлендерс» Энтони Бовилье. У него закончился двухлетний контракт с нью-йоркским клубом, сейчас 24-летний форвард является ограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне Бовилье принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 28 (13+15) очков. В плей-офф он отличился 13 (5+8) баллами в 19 матчах.