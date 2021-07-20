Варшава, 20 июля, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Комитеты сената Польши поддержали предложение оппозиции о снижении возраста получения бесплатных лекарств жителями страны с 75 до 70 лет, передаёт 20 июля ИА «Красная весна».

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«К сожалению, объем поддержки бесплатными лекарствами именно этой возрастной группы был очень маленьким в Польше по сравнению с другими европейскими странами», — заявил, комментируя инициативу, оппозиционный сенатор Кшиштоф Квятковский.

Сообщается, что предложение было рассмотрено и одобрено комитетом по вопросам семьи, пожилых людей и социальной политики, законодательным комитетом, а также комитетом по здравоохранению.

По предварительным оценкам, дополнительные затраты государства в случае принятия законопроекта составят около 11,5 млн злотых (218,5 млн рублей) в год.

Напомним, с 2016 года в Польше после прихода к власти ультраконсервативной партии «Право и справедливость» люди старше 75 лет обрели право бесплатно получать препараты, входящие в национальный перечень основных лекарств.