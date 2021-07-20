Вена, , 22:51 — REGNUM Свои обязательства в рамках Договора по открытому небу Россия будет выполнять до своего официального выхода из соглашения — до 18 декабря 2021 г., заявил 20 июля заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков на Конференции государств-участников ДОН.

США и Россия

Отметив, что «вся вина за развал ДОН лежит на США», российский дипломат сказал, что Москва пересмотрит после выхода из договора квоты наблюдательных полётов и шкалы распределения расходов Консультативной комиссии по открытому небу.

Рябков заявил, что Россия намерена в период до 18 декабря 2021 года в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства-участника Договора по открытому небу — с учётом пандемии коронавируса.

Он добавил, что с учётом ряда антироссийских заявлений США и их союзников «пересмотра принятого Россией решения не будет, поезд ушёл», тем более что договор этот нужен России не больше, чем другим странам-участницам.

Подытоживая, Рябков сказал, что нынешняя конференция была последним политическим рубежом на пути России к выходу из Договора по открытому небу.

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